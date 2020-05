"We call it a Klassiker": Geschichte der BMW Open in München

Thommy Haas, Philipp Kohlschreiber, Roger Federer oder Alexander Zverev: Alljährlich begrüßt der MTTC Iphitos im Münchner Norden die Größen der Tenniswelt aus seinem Klubgelände zu den BMW Open. Traditionell geht's in der ersten Maiwoche um Weltranglisten-Punkte, doch dieses Mal ist alles anders: Die Coronakrise hat den Münchner Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Rekordsieger in München ist der Augsburger Kohlschreiber mit drei Titeln, drei weitere Male stand er im Finale und unterlag Thommy Haas, dem Briten Andy Murray und Alexander Zverev. Zusätzlich zum Preisgeld erhält der Sieger auch ein Auto des Münchner Titelsponsors.

"We call it a Klassiker" - das BR-Sport-Archiv

Der Sport pausiert wegen des Coronavirus. BR24 Sport hilft Ihnen mit etwas Ablenkung in diesen schwierigen Zeiten: Die BR-Sportredaktion hat sich in die Tiefen des BR-Archivs begeben und bringt Sport-Klassiker, Dokus, Reportagen, Porträts und Gespräche in die digitale Welt – täglich neu bei BR24 Sport und in der BR Mediathek.

Darunter Archivschätze wie Filme über Uli Hoeneß, Gerd Müller, Günter Netzer, Sondersendungen wie die 1.500. Blickpunkt-Sport-Jubiläumsausgabe, die Überraschungsparty zum 60. Geburtstag von Rosi Mittermaier, Europapokalklassiker vom FC Bayern, 100 Jahre 1. FC Nürnberg, die Biathlon-WM-Festspiele in Ruhpolding, 17 Folgen zu den Olympischen Spiele 1972 München, die WM-Triumphe der deutschen Nationalmannschaft und vieles mehr.