"We call it a Klassiker" - Flucht in ein neues Leben (Doku)

1983: Der mysteriöse Unfalltod des DDR-Fußballspielers Lutz Eigendorf lag gerade einmal ein halbes Jahr zurück. Dennoch flüchteten Falko Götz und Dirk Schlegel in ihr neues Leben, im Wissen aller möglichen Konsequenzen, sollte ihr Versuch scheitern. Am 2. November 1983 setzten sich Götz und Schlegel in Belgrad vor dem Europapokalspiel ihrer Mannschaft BFC Dynamo Berlin ab, trotz ständiger Überwachung der Stasi. Es war ein Verrat an MfS-Chef und Klubförderer Mielke, ein Verrat, der tödlich hätte enden können. Die Flucht führte die beiden DDR-Auswahlspieler und "Diplomaten im Trainingsanzug" von Belgrad nach Zagreb über Ljubljana bis nach München. Die Angst vor den Verfolgern saß ihnen immer im Nacken.

Immer noch, über ein Vierteljahrhundert nach dem Mauerfall, gibt es Dinge, über die die beiden nicht reden wollen. Bloß niemanden provozieren, die im Dunklen sieht man nicht, die Männer vom Ministerium für Staatsicherheit (MfS), die ja irgendwie im vereinten Deutschland weiterleben. Für diesen Film hat ein Fernsehteam Falko Götz und Dirk Schlegel im Jahr 2014 an die Orte ihrer Flucht begleitet und ist mit ihnen die Strecke noch einmal abgefahren. Eine spannende Reise in die Ost-West-Vergangenheit, die für zwei DDR-Fußballer den Beginn eines neuen Lebens bedeutete.

