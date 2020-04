"We call it a Klassiker" - Feuerwerk der Turnkunst Tour 2019

Wir leben in einer Welt, in der Menschen mehr und mehr miteinander verbunden und vernetzt sind. Unter diesem Motto tourte das "Feuerwerk der Turnkunst" 2019 mit 34 Shows durch ganz Deutschland. Das Publikum begleitete die Artisten auf einer Reise durch die Welt der unterschiedlichen und beeindruckenden Bewegungskulturen. Gemeinsam und doch mit größter Individualität wurde mit "Connected" Neues, Unerwartetes und Atemberaubendes kreiert.

"We call it a Klassiker" - das BR-Sport-Archiv

Der Sport pausiert wegen des Coronavirus. BR24 Sport hilft Ihnen mit etwas Ablenkung in diesen schwierigen Zeiten: Die BR-Sportredaktion hat sich in die Tiefen des BR-Archivs begeben und bringt Sport-Klassiker, Dokus, Reportagen, Porträts und Gespräche in die digitale Welt – täglich neu bei BR24 Sport und in der BR Mediathek.

Darunter Archivschätze wie Filme über Uli Hoeneß, Gerd Müller, Günter Netzer, Sondersendungen wie die 1.500. Blickpunkt-Sport-Jubiläumsausgabe, die Überraschungsparty zum 60. Geburtstag von Rosi Mittermaier, Europapokalklassiker vom FC Bayern, 100 Jahre 1. FC Nürnberg, die Biathlon-WM-Festspiele in Ruhpolding, 17 Folgen zu den Olympischen Spiele 1972 München, die WM-Triumphe der deutschen Nationalmannschaft und vieles mehr.