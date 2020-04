"We call it a Klassiker" - FC Bayern, Deutscher Meister 1980/81

Am 25. März 1981, spielte der Tabellenführer HSV gegen den zweitplatzierten FC Bayern. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Titelverteidiger drei Punkte Rückstand auf Hamburg. Bis zur 66. Minute führte der HSV durch Tore von Felix Magath und Horst Hrubesch mit 2:0 und hätte mit diesem Ergebnis seinen Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen können. Doch die Bayern konnten durch Tore von Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breitner eine Minute vor Schluss noch zum 2:2 ausgleichen. Der HSV verlor anschließend in Dortmund 2:6. Am 28. Spieltag löste der FC Bayern den HSV als Tabellenführer ab und verteidigte am Ende mit vier Punkten Vorsprung seinen Titel als Deutscher Meister.

