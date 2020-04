"We call it a Klassiker" - EM-Finale 1980: Deutschland - Belgien

Die Europameisterschaft 1980 wurde nach 1968 zum zweiten Mal in Italien ausgetragen. Sie war zugleich die Geburtsstunde des Modus, wie wir ihn bis heute kennen. Erstmals wurde eine Qualifikation gespielt, in der sich damals aber nur acht Teams durchsetzten. Diese wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Anders als im heutigen Regelwerk entfiel das Halbfinale 1980, was schon damals große Kritik hervorrief.

Horst Hrubesch erzielte Last-Minute-Siegtreffer

Deutschland gewann das Endspiel in Rom gegen Belgien mit 2:1. Doch das pure Ergebnis wird dem Drama der Begegnung keineswegs gerecht. Horst Hrubesch erzielte bereits in der zehnten Minute nach Vorarbeit des überragenden Bernd Schuster das 1:0, womit sich Deutschland in weiterer Folge vor allem auf eine sichere Defensive konzentrierte. Als die deutsche Elf in der zweiten Halbzeit auf die Entscheidung drängte, fuhren die Belgier einen ihrer gefährlichen Konter und bekamen nach einem Foul von Uli Stielike einen Elfmeter zugesprochen. Dieser wurde nach langen Diskussionen – das Foul wurde deutlich vor dem Strafraum begangen – erst vier Minuten nach dem Foul ausgeführt. René Vandereycken ließ sich nicht aus der Fassung bringen und traf in der 75. Minute zum Ausgleich. Doch die Elf von Jupp Derwall besann sich auf ihre Qualitäten – und hatte noch immer Horst Hrubesch auf dem Platz. Der verwandelte in Minute 88 eine Ecke von Karl-Heinz Rummenigge zum Sieg. Deutschland war seit 1972 zum zweiten Mal Europameister.

"We call it a Klassiker" - das BR-Sport-Archiv

