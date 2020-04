"We call it a Klassiker" - Der Pokalkampf des FC Bayern 1984

Das Halbfinale des DFB-Pokalwettbewerbs 1983/84 ging wegen der ungewöhnlichen Spielverläufe und -ergebnisse in die Geschichte des deutschen Fußballs ein. Qualifiziert hatten sich aus der Bundesliga der FC Bayern München, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach. Mit dem FC Schalke 04 erreichte zudem ein Zweitligist die Runde der letzten vier. Es waren die ersten beiden Halbfinalspiele des DFB-Pokals, die live im deutschen Fernsehen übertragen wurden.

"Mutter aller Pokalspiele": FC Bayern - Schalke 04

Am 2. Mai 1984 traf der FC Bayern auf Schalke: In einem torreichen Spiel ging es mit einem 4:4 in die Verlängerung. Zwei Mal schoss Dieter Hoeneß die Bayern in Führung, doch der damals 18-jährige Olaf Thon traf in der 120. Minute zum dritten Mal in der Partie zum 6:6-Endstand. Das Wiederholungsspiel - damals gab es noch kein Elfmeterschießen - entschieden die Münchner dann mit 3:2 für sich, zogen ins Finale ein und holten sich gegen Borussia Mönchengladbach den Pokal.

