"We call it a Klassiker" - der FC Bayern holt 1986 das Double

Der Auftakt verlieft allerdings nicht so, wie es sich die Bayern gewünscht hätten. Zu Beginn der Saison mussten die Münchner durch ein spielerisches Tief. Unter anderem zeigten sich im Duell mit dem Bundesliga-Neuling 1. FC Nürnberg die Schwächen der Mannschaft. Der FC Bayern konnte zwar gewinnen, doch nach der 0:4-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf kriselte es.

Die Münchner schafften es jedoch wieder in die Spitzengruppe der Tabelle, doch der Sprung an die Spitze wollte einfach nicht gelingen. Am Ende entwickelte sich ein enger Kampf um die Meisterschaft zwischen den Bayern und Werder Bremen. Otto Rehhagel, damals Trainer von Werder, war optimistisch: "Ich glaube, dass unsere Mannschaft stark genug ist, um Deutscher Meister zu werden." Die Entscheidung fiel am 34. Spieltag über das bessere Torverhältnis.