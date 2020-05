"We call it a Klassiker": Boris Becker gewinnt 1985 in Wimbledon

Bis heute ist Boris Becker der jüngste Sieger auf dem heiligen Rasen von Wimbledon. Am 7. Juli 1985 gewann er als damals 17-Jähriger das Turnier. Danach wurde er weltberühmt und sorgte für einen Tennis-Boom in Deutschland. Plötzlich war die Sportart eine der gefragtesten in der Bundesrepublik.

Im Finale 1985 fordert Becker, wohlgemerkt auch der erste ungesetzte Sieger beim Grand-Slam-Turnier in London, den Südafrikaner Kevin Curren, der zuvor Stefan Edberg, Titelverteidiger John McEnroe und Jimmy Connors jeweils ohne Satzverlust abserviert hatte.

Der Sieg war meine ganz persönliche Mondlandung. Boris Becker

Doch dann kam der willensstarke junge Deutsche und gewann in vier Sätzen - "der Sieg war meine ganz persönliche Mondlandung", sagte Becker später.

"Ich habe diesen Tag immer als meinen zweiten Geburtstag bezeichnet, weil ich dadurch sehr berühmt, sehr reich wurde. Ich hatte viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Mein Privatleben ist seit diesem Tag fast unmöglich", sagt Becker, der von einem auf den anderen Moment zur öffentlichen Person wurde. Wimbledon wiederum wurde zu seinem "Wohnzimmer", 1986 und 1989 holte er erneut den Titel.

