"We call it a Klassiker": Becker siegt 1986 erneut in Wimbledon

"Der Sieg 1986 war der wichtigste meiner Karriere", sagte Boris Becker einmal über seine drei Grand-Slam-Titel in Wimbledon. Bereits 1985 gewann er, 1989 gelang ihm der letzte Triumph. Das Jahr 1986 war jedoch das Jahr der Bestätigung des großen Talents. Nachdem er als gerade einmal 18-jähriger Titelverteidiger nach London gereist war, wollte er den Coup des Vorjahres wiederholen.

Sein Gegner im Finale war der schwerstmögliche: die Nummer 1 der Welt, Ivan Lendl. Becker bezwang ihn in drei Sätzen und wurde vor den Augen der Welt vom Jungen aus Leimen zum Erwachsenen und Weltmann. Nun sollte der Tennis-Boom in Deutschland erst recht starten, jeder wollte ein bisschen so sein wie Boris Becker.

