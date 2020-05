"We call it a Klassiker": 1963 - TSV 1860 gegen 1. FC Nürnberg

Oskar Klose berichtet im Oktober 1963 aus dem Grünwalder Stadion. Der TSV 1860 empfängt den 1.FC Nürnberg, der mitsamt Weltmeister Max Morlock antritt. Aber bereits nach wenigen Sekunden steht es nach einem Fehler von Wabra 1:0 für den TSV durch Brunnenmeier, der später noch zwei weitere Tore schießen wird. Beim 0:2 verletzt sich Wabra und spielt von da an auf Linksaußen. Ins Tor geht für ihn Ferschl. Ein- und Auswechslungen waren damals noch nicht erlaubt. Bei den Löwen trägt dieses Mal Küppers die Kapitänsbinde, Radenkovic steht im Tor. Grosser, Luttrop, Zeiser, Kohlars, Heiß und Co. spielen den "Club" mit 5:0 Toren regelrecht an die Wand. Brunnenmeier schießt drei Tore. Das Stadion ist komplett ausverkauft, unmittelbar hinter den Toren sitzen Münchner Buben und lassen ihrer Begeisterung über das tolle Spiel der Löwen freien Lauf. Interessant ist immer wieder die Kameraeinstellung von hinter dem Tor: Da wird nicht nur das Spielgeschehen erfasst, sondern es kommen gleichzeitig die Häuser in der Grünwalder Straße ins Bild – mitsamt den offenen Fenstern und den Zuschauern, die trotz Logenplatz keinen Eintritt bezahlen müssen.