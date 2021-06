Wassersport: Paddeln in der Oberpfalz

Eigentlich müssen wir alle lachen, als Dirk sagt, dass ihm am Paddeln am besten gefällt, wenn man nicht Paddeln muss. Aber es ist was Wahres dran: Denn es ist herrlich, wenn das Boot von der Strömung angetrieben wird und von selber dahingleitet. Natürlich geht es nicht immer so einfach, und wir müssen paddeln und steuern, um Untiefen, Steine und umgefallene Bäume sicher zu passieren.

Deshalb sollte man unbedingt einige grundlegende Paddelschläge beherrschen, vor allem den Steuerschlag, für den es unterschiedliche Techniken gibt, rät Walter Költsch. Der Abenteurer und Weltenbummler aus dem Nürnberger Land ist schon seit vielen Jahren regelmäßig auf Flüssen, Seen und Meeren weltweit unterwegs, ob in Skandinavien oder Kanada.

Er hat auch mir viele grundlegende Kenntnisse vermittelt, als ich selber noch kein Boot hatte. "Mit dem Steuerschlag hält man das Boot auf dem gewünschten Kurs, ohne ständig das Paddel von rechts nach links und umgekehrt zu wechseln. Das sieht man oft bei Anfängern, die dann in der Uferböschung landen oder sogar kentern", sagt Walter.

Paddeln richtig lernen

Die Paddeltechnik in einem Kanu unterscheidet sich zusätzlich je nach Bootstyp, ob Kanadier oder Kajak, mit einem Stechpaddel oder einem doppelseitigen Paddel. Ich habe ein gelbes Gummi-Kajak, und meine Freunde Dirk und Leyla helfen mir vor dem Start beim Aufpumpen. Das aufblasbare Boot hat den unschlagbaren Vorteil, dass ich es leicht überall mit hinnehmen und auch in Bahn und Bus transportieren kann. Dadurch muss ich keinen umständlichen Transfer zum Paddel-Einstieg oder –Ausstieg organisieren. Der Nachteil an meinem Gummi-Kajak ist allerdings, dass es etwas plumper und windanfälliger ist. Es gleitet nicht so schnittig durchs Wasser wie der rote Kanadier von Walter Költsch.

Entschleunigen auf dem Wasser

Schon mit den ersten Paddel-Schlägen fühle ich mich in einer anderen Welt, denn der Alltag bleibt zurück. Leyla geht es als Großstadtmensch ähnlich: "Beim Paddeln bleiben Alltag und Stress zurück. Mir gefallen die Weite und die Natur, und dass man auch viele Tiere und Wasservögel beobachten kann. Das ist sehr schön." Es geht im wahrsten Sinne auf zu neuen Ufern. Hinter jeder Flussbiegung wartet was Neues. Während die Schwarzach sich in engen Schleifen windet, sind der Regen und die Naab viel breiter. Schilf und Wald, Dörfer, Schlösser und Kirchen ziehen vorbei.