Wasserburger Basketballerinnen nicht mehr erstklassig

Die Wasserburger Basketball Damen haben die Überraschung gegen den TK Hannover im letzten Saisonspiel knapp verpasst. Aufgrund von Erkrankung einiger Spielerinnen war die Mannschaft in Minimalstbesetzung angetreten und musste sich am Ende mit 86:94 geschlagen geben. "Meine Mädels haben heute bis zum Schluss gekämpft und ich kann ihnen keinen Vorwurf machen", so Rebecca Thoresen nach dem Spiel am Sonntag.

"Ein großer Dank geht natürlich auch noch an alle Fans, Sponsoren, HelferInnen und UnterstützerInnen, die in den letzten Wochen und Monaten unser Team unterstützt haben - egal auf welche Art und Weise. Ohne diese wäre nichts davon möglich gewesen“, so Thoresen.

Deutscher Serienmeister steigt ab

Damit ist nicht nur die Saison 2021/2022 in der ersten Bundesliga für die Wasserburger Basketball Damen beendet. Die Innstädterinnen stehen als Tabellenelfte als sportlicher Absteiger fest. In der vergangenen Saison war Corona-bedingt kein Verein aus der Frauen-Basketball-Bundesliga abgestiegen, jetzt trifft es deshalb gleich vier der 14 Klubs.

Für die deutschen Meisterinnen von 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ein harter Schlag. Nach so vielen Jahren in der ersten Bundesliga sei dies kaum vorstellbar und nach den Leistungen aus den letzten paar Wochen auch für den ein oder anderen nicht nachvollziehbar - Wasserburg war seit 1999 erstklassig.

"Jetzt gelte es erstmal, das alles zu verarbeiten und dann weiter zu überlegen, ob und inwieweit eine zweite Liga zu stemmen ist", hieß es von Vereinsseite. Ob ein Team in der 2. Bundesliga antreten kann sei derzeit mehr als offen. "Ich habe es mit zur Aufgabe gemacht, dieses Projekt zu unterstützen und wenn möglich anzustoßen, erklärte der 1. Vorsitzende Bastian Wernthaler.