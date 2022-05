Wasserball bringt Ukrainer zusammen – Wiedersehen in Nürnberg

Wiedersehen in Langwasser

Auch die ukrainische Trainerin Alexandra Mironenko ist an diesem Wochenende in Nürnberg. Zusammen mit ihrer Tochter ist sie nach ihrer Flucht aus Charkiw in Bochum gelandet. Dass sie die Mädchen, die sie in ihrer Heimstadt trainiert hat, nun nach der Flucht aus der Ukraine in Nürnberg wiedergefunden hat, überwältigt sie.

"Ich habe mit den Mädchen trainiert, seit sie sechs Jahre alt waren. Die Mädchen waren richtig klein, als wir angefangen hatten. Ich kenne sie also fast schon ihr ganzes Leben lang. Und ich habe fast geweint, als ich sie hier wiedergesehen habe." Alexandra Mironenko

Langfristige Bleibe für Jugendliche

Für einige von ihnen währt das Wiedersehen nicht lange: Alexandra Mironenko und ihre Tochter gehen nach dem Wettkampf-Wochenende zurück nach Bochum. Für wiederum andere werden langfristige Unterkünfte vorbereitet: Für die 21 Jugendlichen, die in Nürnberg untergekommen sind, sanieren Ehrenamtliche der Nürnberger Barracudas gerade eine Unterkunft, die ihnen von der evangelischen Kirche zur Verfügung gestellt wird. Das Gute für die Wasserballer aus der Ukraine: Das Gebäude ist nur einen Steinwurf vom Langwasserbad entfernt.