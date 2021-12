Wasmeier und Greis: Zwiegespalten angesichts Olympia in Peking

Felix Loch: Volle Konzentration trotz Schockmomenten

Der Rodler Felix Loch berichtete per Skype-Schalte aus der Corona-Quarantäne. Ihm gehe es trotz der Erkrankung "einwandfrei". Er gehört aber auch zu denen, die über die Winterspiele kein Blatt vor dem Mund nehmen. In seinem Podcast berichtete er bereits über einige schockierende Momente aus der Olympiastadt. Sein Fazit ist wie bei den beiden Ex-Sportlern zweigeteilt. Es sei zwar einerseits "ein Fehler, dass man diese Spiele nach Peking vergeben hat". Trotzdem will er seine Teilnahme jetzt "einfach durchzuziehen". "Ich konzentriere mich deshalb jetzt ausschließlich auf meinen Wettkampf", sagt der Olympionike.