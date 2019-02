vor etwa einer Stunde

Wasmeier: "Der Gegner ist immer nur die Piste!"

Am 17. Februar 1994 holte der Schlierseer Markus Wasmeier seine erste von zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Lillehammer. 25 Jahre später erinnert sich der mittlerweile 55-Jährige in "Blickpunkt Sport" an den Höhepunkt seiner Karriere.