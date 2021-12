Was war das bayerische Fußballhighlight 2021?

Das (Fußball-) Jahr neigt sich dem Ende zu. Viele Spiele mussten 2021 in Bayern pandemiebedingt zwar ohne Fans stattfinden, es gab sie aber natürlich trotzdem: Die großen Fußballmomente der bayerischen Vereine.

Die Aufstiege von Fürth und Ingolstadt ebenso wie die neunte Meisterschaft des FC Bayern in Folge, den Höhenflug von Jahn Regensburg, den FCA-Sieg gegen die Bayern, die lange "Ungeschlagen-Serie" des 1. FC Nürnberg oder der Fallrückzieher-Treffer von Sascha Mölders im Derby gegen Unterhaching.

Vielleicht war es aber auch etwas anderes, dass Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist.

Die Frage der Woche:

Was war Ihr bayerisches Fußballhighlight 2021?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 17. Dezember, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.