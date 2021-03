Was wäre wenn - FC-Bayern-Gedankenspiele um Nagelsmann?

RB Leipzig verweist auf laufenden Vertrag von Nagelsmann

"Es gibt gültige Verträge. Und dies reicht", sagte er auf die Frage, ob er einen solchen "Transfer" verbieten könne. Zudem, so fügte Mintzlaff bei Sky an, habe er "nicht das Gefühl, dass Julian keine Lust mehr auf Leipzig hat. Er hat hier sehr viel Spaß. Ich bin tiefenentspannt". Immerhin machte Nagelsmann in der Vergangenheit nie ein Hehl aus seiner Bewunderung für den FC Bayern. Aktuell sei es jedoch "respektlos, über diese Themen zu sprechen", betonte er.

Diese Themen sind aber präsent, seit Löw am vergangenen Dienstag seinen Rückzug als DFB-Coach nach der Europameisterschaft im Sommer publik machte. Klar ist nur, dass Jürgen Klopp vom FC Liverpool dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht zur Verfügung steht.

DFB hat Kuntz und Sorg in der Hinterhand

Und sonst? Ralf Rangnick tendiert wohl eher zu Schalke 04. Lothar Matthäus signalisierte Bereitschaft, dürfte aber bei Trainer-Fahnder Oliver Bierhoff nicht ganz oben auf der Liste stehen. Löw-Assistent Markus Sorg gilt als Notlösung. U21-Coach Stefan Kuntz wäre ein Kandidat, doch die Ideallösung hieße: Flick.

Der 56-Jährige, der die Bayern in seiner 16-monatigen Amtszeit zu sechs Titeln führte, ist zwar sichtlich bemüht, dem Thema die Brisanz zu nehmen. Doch das gelingt Flick kaum, zumal er anders als Klopp ein klares "Nein" zum DFB-Job wiederholt verweigerte.

Der ehemalige Löw-Assistent wird vielmehr die Entwicklung in den nächsten Wochen genau beobachten. Grundsätzliches Interesse am Bundestrainer-Job soll er dem Vernehmen durchaus haben. Er wird aber aus Loyalität zum FC Bayern nicht in die Offensive gehen.