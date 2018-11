Was tun, wenn die Achillesferse zwickt?

Die Namensgebung der Achillessehne ist in Anlehnung an die Sage von Achilles entstanden, einem Helden der griechischen Mythologie. Seine einzige verwundbare Stelle: die Achillesferse. Auch bei Sportlern ist sie eine der anfälligsten Stellen des Körpers.

Bei Schmerzen besser zum Arzt

"Es ist eigentlich verwunderlich, weil es eine der stärksten Sehnen des menschlichen Körpers ist, aber sie wird extrem beansprucht, weil mit jedem Schritt muss diese Sehne arbeiten und letztlich das ganze Körpergewicht anheben", erklärt Dr. Hans Polzer, Fußchirurge an der LMU-Klinik in München. Was tun, wenn die Ferse zwickt? Fußchirurge Polzer sagt: "Nicht zu lange warten! Wenn die Schmerzen mehrere Wochen anhalten, ab zum Arzt!" Denn nur der könne "genau klären, woher die Belastung kommt und wo genau das Problem liegt.“

Dehnübungen als Therapie

In den meisten Fällen handelt es sich um Überlastungen, dann kann eine Pause bereits helfen. Bei Mikrorissen in der Sehne und schweren Entzündungen ist eine Therapie notwendig: "Besondere Wirksamkeit haben konzentrische Dehnübungen", erklärt Polzer. Die Übungen kann jeder daheim für sich machen, ob sie präventiv etwas bringen, ist nicht sicher geklärt. Auf jeden Fall sollte man sie vorher mal unter Anleitung durchführen. Daneben können eine Stoßwellentherapie, Enzyme oder Injektionen helfen.

Laufstil und Warm-up wichtig

Generell ist auf den Laufstil zu achten, um Achillessehnenproblemen vorzubeugen, das heißt: Nicht auf den Ballen laufen, sondern über die Ferse nach vorne abrollen. Auch gutes Aufwärmen und Dehnen schadet nicht. Wer Schmerzen hat, sollte immer erstmal pausieren - und nicht überlasten.