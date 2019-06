Was Toni Kroos an Bayern-Talent Joshua Kimmich schätzt

... über den nach Turin gewechselten Cristiano Ronaldo

"Natürlich war er ein großer Grund für die Erfolge der letzten Jahre. Nicht nur er, sondern das gesamte Team. Aber es gab viele Situationen, wo er auch Spiele entschieden hat. Natürlich hätte man sich das diese Saison das eine oder andere Mal gewünscht."

... wer kann in Europa in die Fußstapfen von Messi, Ronaldo, Kroos treten?

"Auf den Positionen von Messi und Ronaldo wird das in die Richtung (Kylian) Mbappé gehen. Auf meiner Position wird es so was nie wieder geben (lacht) ... Ich glaube, wenn Joshua Kimmich (FC Bayern, Anm.d.Red.) die Position konstant spielt, wenn er die auch bei Bayern spielen darf, dann könnte es auch in die Richtung gehen. Ansonsten, da ich richtig junge Spieler sagen müsste, fällt mir nicht so mega viel ein auf den ersten Blick. Aber natürlich gibt's auch tolle, junge Spieler auf allen Positionen, aber vor allem auch auf meiner."

... über die Unterschiede zwischen Real Madrid und den FC Bayern München

"Es gibt nicht so mega viele. Ich würde sagen, dass alles, was in München an Erfolgsdenken, an Druck, an Presse drumherum, an Erwartung, schon hoch ist, einfach noch einmal eine Stufe höher ist hier (in Madrid)."