Was Nagelsmann mit dem FC Bayern plant

Kahn, Nagelsmann und "eine neue Ära"?

Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich Nagelsmann auch im Umgang mit der neuen Bayern-Führung schlägt. Der neue Vorstandschef Oliver Kahn, ebenfalls seit dem 1. Juli im Amt, betonte einen Tag zuvor zwar, dass man mit dem auf fünf Jahre verpflichteten Nagelsmann "eine neue Ära des FC Bayern" plane.

Gleichzeitig machte er aber deutlich, dass es sehr wohl eine Agenda beim Rekordmeister gibt, an die sich Nagelsmann halten sollte. "Absoluten Weltklassefußball", will Kahn sehen, daneben soll Nagelsmann junge Spieler integrieren, auch die Nachwuchsschmiede "FC Bayern Campus" soll eine zentralere Rolle in der Vereinszukunft spielen.

Gleichzeitig müsse "beim FC Bayern (...) der Erfolg sehr, sehr schnell kommen", unterstrich Kahn. Dezenter Druck ist also schon mal da.

Auch Nagelsmann setzt die Meisterschaft in den Fokus

Immerhin in einer Sache sind sich Nagelsmann und Kahn aber einig: Das Hauptziel in dieser Saison ist die zehnte deutsche Meisterschaft in Folge, daneben sollen so viele weitere Pokale wie möglich dazukommen.

"Es ist die Vorgabe des Klubs, die Vorgabe der Historie des FC Bayern München", sagt Nagelsmann über die Erwartungshaltung. Oliver Kahn wird das gerne hören.