Eineinhalb Jahre hat Julian Nagelsmann auf dem Münchner Trainerstuhl gesessen – ein Meistertitel ist dabei herausgesprungen. Es gab Geniestreiche wie den im letzten Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain, aber eben auch bittere Momente wie im letzten Herbst, als der FC Bayern wichtige Punkte liegen ließ.

Nagelsmanns Markenzeichen - flotte Sprüche - kam nicht überall gut an. Wenn's nicht so lief, flogen sie ihm auch um die Ohren. Ebenso wie ein Zitat von Karl-Heinz Rummenigge, der ihn als "Trainertalent" bezeichnete – und so vermutlich unfreiwillig eine Diskussion über den 39-Jährigen und seine Erfahrung anfachte.

Was man aber nicht vergessen darf: Selbst wenn es so wäre - Nagelsmann hatte zum Zeitpunkt seiner Entlassung noch alle Chancen auf die Titel in Meisterschaft, Pokal und Champions League.

Seit einer Woche ist Nagelsmann Geschichte bei den Bayern. Richten soll es nun Thomas Tuchel. Ein Typ mit Ecken und Kanten, eigener Meinung, aber eben auch mit sehr großen Erfolgen bislang. Nun soll er den Rekordmeister zu ihren großen Zielen führen.

Die Frage der Woche:

Was macht Tuchel besser als Nagelsmann?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 2. April, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.