Was läuft wann? Die Fußball-WM in TV und Radio

BR24 überträgt die Highlights der FIFA WM 2022 im Radio. Los geht's mit dem Eröffnungsspiel am Sonntag (20.11., 17.00 Uhr). Daneben gibt es alle Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft live und in voller Länge. Neben wichtigen Partien im Achtel- und Viertelfinale überträgt BR24 Radio beide Halbfinals und das Finale am 18. Dezember.