Was bedeutet der Lewandowski-Abgang für den FC Bayern?

Weg für de Ligt jetzt frei?

Da die Offensive der Münchner laut Nagelsmann bereits gut aufgestellt ist, könnten die neuen finanziellen Möglichkeiten für die Verpflichtung eines Abwehrchefs genutzt werden. Mit Matthijs de Ligt von Juventus Turin sind die Bayern schon in guten Gesprächen, wie auch Kahn noch einmal bestätigt.

"Ja wir haben uns unterhalten und der Spieler ist absolut gewillt, er möchte zum FC Bayern München kommen. Wir werden jetzt weitere Gespräche führen und dann werden wir schauen, wie es läuft", erklärte er gegenüber BR24 Sport.

Eine genaue zeitliche Einschätzung gab Kahn nicht, aber der Wechselwunsch des Niederländers könnte die Verhandlungen beschleunigen: "Manchmal können die Dinge sehr, sehr schnell gehen, wie bei Sadio, der sich sehr schnell für den FC Bayern entschieden hat. Was für uns auch immer wieder ein super Zeichen ist. Wenn ein Spieler sofort sagt, ja ich will zum FC Bayern. Was besseres kann dir ja nicht passieren." Lewandowski könnte den Münchner also indirekt einen neuen Abwehrchef bescheren.

Neue Perspektiven statt Abschiedsschmerz

Es zeichnet sich ab, dass der Abgang des Topstürmers Robert Lewandowski für den FC Bayern ohne großen Abschiedsschmerz verlaufen wird. Viel mehr eröffnet er den Münchner viele neue Möglichkeiten, sich personell zu verstärken und vielleicht auch unter Trainer Julian Nagelsmann eine ganz neue Spielausrichtung ohne klassischen Neuer zu etablieren.