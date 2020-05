Warum Zuschauer nicht für jeden Sportler wichtig sind

Aber fehlen die Zuschauer auf einer emotionalen Ebene als Unterstützung? Zahlreiche Bundesliga-Teams, so die allgemeine Thesen, profitieren bei Heimspielen ungemein von der emotionalen Bindung zu ihren Fans. Fehlt das den Spielern bei den "Geisterspielen"?

"Emotionen entstehen praktisch permanent und vor allen Dingen immer dann, wenn wir uns mit Situationen auseinandersetzen, die für uns eine Bedeutung haben und die für uns bestimmte Konsequenzen bereithalten", sagt Würth. Sprich: unter Wettkampfbedingungen.

Deswegen sei "allein dieses 'miteinander wettkämpfen' im Sport natürlich hoch emotional." Die Zuschauer seien nicht zwingend mitverantwortlich für die Emotionen der Sportler, was Würth an einem Beispiel unterstreicht: "Wenn der Gegner den Ball wegnimmt, egal, ob jetzt Zuschauer vorhanden sind oder nicht, dann ärgere ich mich, weil ich mein Ziel nicht erreiche ... Und das tritt natürlich in verschiedenen Situationen auf und ist nicht unbedingt abhängig von Zuschauern."

Wie wichtig ist der "zwölfte Mann"?

Probleme könnten allerdings durchaus Teams und Spieler bekommen, die "zu sehr nach außen orientiert auf die Zuschauer und im Vorfeld schon in einem emotionalen Grundzustand" sind, der sagt: "Die Zuschauer sind nicht da. Mir fehlt der zwölfte Mann auf dem Rasen. Das macht mir Angst. Dann bin ich in einem ganz anderen emotionalen Ausgangssetting."

Aber: "Viele Studien haben auch gezeigt: Wir vergessen nach relativ kurzer Zeit, wenn wir in ein Spiel involviert sind, viele Bedingungen, die jetzt plötzlich nicht mehr vorhanden sind. Und gehen in diesem Tun auf - dann sind auch die Emotionen da."