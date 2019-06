Stand Up Paddling - der boomende Trendsport

Vor allem mit Sonni Hönscheid, der Tochter der Surflegende Jürgen Hönscheid. Die 37-jährige ist auf Sylt geboren, aber auch auf Hawaii und auf der kanarischen Insel Fuerteventura groß geworden. Dort, am Klub Nautica in Corralejo, hat sich Fitnessmagazin-Autorin Heike Otto mit ihr zu einer effektiven und lustigen Trainingseinheit getroffen und einige Tipps für den Einstieg in die Trendsportart mitgebracht.

Stand Up Paddling ist ein Ganzkörpertraining und eine Kombination aus Kraft, Gleichgewicht, Koordination und Ausdauer. Trainiert werden alle Muskeln von Kopf bis Fuß, denn die Paddelschläge kommen nicht nur aus den Armen, sondern aus dem ganzen Körper.

Beim Stand Up Paddling sind oft ganze Familien unterwegs. Yogafreunde können auf den Boards ihre Übungen machen, Tierfreunde ihren Hund mitnehmen. Vorausgesetzt, der Hund ist damit einverstanden, und das Brett ist groß genug.

Man muss kein Profi sein und wochenlange Kurse besuchen. Auch wer lediglich ab und zu in seiner Freizeit oder nur im Urlaub auf einem Brett paddeln möchte, wird schnell Erfolg haben.

Es gibt kein Alterslimit, Stand Up Paddling kann jeder lernen, vom Kind bis zur 70-jährigen Oma.

Man kann es überall machen - auf dem Meer, auf Seen, auf Flüssen oder dem Tümpel vor der Haustür.

Naturliebhaber können die Pflanzen und die Unterwasserwelt beobachten, und auch eine Stadt lässt sich auf dem Wasser aus einer ganz anderen Sicht erkunden.