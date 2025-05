Warum Harry Kane jetzt der beste Spieler der Bundesliga ist

Harry Kane kann schon vor der Klub-WM eine erfolgreich Saison-Bilanz ziehen. Der 32-Jährige hat mit dem FC Bayern in der abgelaufenen Spielzeit nicht nur seinen ersten Titel gewonnen, sondern wurde schon zum zweiten Mal Torschützenkönig und jetzt auch noch zum Spieler der Bundesliga-Saison 2024/25 gekürt. Die Ehrung verkündeten die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der deutsche Meister Bayern München. Der 32-jährige Stürmer hatte mit 26 Toren maßgeblich zum ersten Titel seiner Karriere beigetragen.

Kane: "Tolles Gefühl"

"Es ist ein tolles Gefühl, hier zum Spieler der Saison gewählt zu werden. Ich bin stolz auf diese Leistung, denn die Konkurrenz in der Bundesliga ist groß", sagte der englische Nationalstürmer. "Noch dazu in dem Jahr ausgezeichnet zu werden, in dem wir den Meistertitel gewonnen haben, macht es noch mal besonders. Das bedeutet mir viel."

Kane bedankte sich ausführlich "beim Klub, meinen Teamkollegen und dem Staff, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Das werde ich jetzt genießen, denn wir haben alle hart gearbeitet während der Saison." Er sehe seine Auszeichnung als Bonus.

Wie Kane sich als Teamplayer beweist

Kane hat als erster Spieler in seinen ersten beiden Bundesliga-Saisons die Torjägerkanone gewonnen. Neben seinen 26 Toren bereitete er weitere acht Treffer vor und ist damit der zweitbeste Scorer in den fünf großen europäischen Ligen nach Mohamed Salah (46) vom FC Liverpool.

"Kane agierte auch in diesem Spieljahr mannschaftsdienlich, legte für den besser postierten Spieler trotz seiner Torgier auf, klebte nicht stur an der letzten Linie fest", hieß es zur Begründung: "Er ließ sich gerne ins Mittelfeld fallen, holte sich dort die Bälle ab oder beteiligte sich am Kombinationsspiel."