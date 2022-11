Warum ARD und BR über die Fußball-WM in Katar berichten

Warum berichten BR und ARD von einem WM-Turnier in einem nicht-demokratischen Staat, das Menschenrechte mit Füßen tritt und in dem im Vorfeld Tausende Menschen gestorben sind?

Im Zusammenhang mit der WM berichten wir nicht nur über den sportlichen Wettkampf. Die unhaltbaren Zustände und Verhältnisse auf den Baustellen in Katar waren und sind ebenso Thema der Berichterstattung wie gesellschaftspolitische Missstände im Gastgeberland der WM.

Während des Turniers werden wir diese Themen auch weiter intensiv beobachten und ins Programm nehmen. Wir sind der Überzeugung, dass es wichtig ist, kritisch zu berichten und auf Missstände hinzuweisen. Unser Anliegen ist es, die Menschen in Bayern über die Situation in Katar aufzuklären und die Geschehnisse einzuordnen. Unsere Reporter sind deshalb auch im ständigen Austausch mit Vertretern von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International.

Was das rein Sportliche angeht: Obwohl viele Menschen in Deutschland und auch in Bayern diese WM sehr kritisch sehen: Es ist gemeinsam mit Olympischen Spielen das größte Sportereignis der Welt. Es wird der Weltmeister in der weltweit beliebtesten Sportart gekürt. Deshalb werden wie gewohnt nachrichtlich und hintergründig von den wichtigsten Spielen und der deutschen Nationalmannschaft berichten.

Können ARD und BR trotz diverser Einschränkungen kritisch und objektiv berichten?

Wie rigoros die Einschränkungen für unsere Reporter vor Ort tatsächlich sein werden, ist noch nicht vollständig abzusehen. Wir setzen uns, wo wir sie gefährdet sehen, für eine freie Berichterstattung ein und binden auch unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten mit ein. Gleichzeitig finden dazu dauerhaft Gespräche mit der FIFA und dem Organisationskomitee statt. Zur Einordnung: Einschränkungen der Drehmöglichkeiten, beispielsweise bei sicherheitsrelevanten Einrichtungen, sind weltweit eher die Regel als die Ausnahme.

Wie gehen ARD- und BR-Reporter mit Überwachungen um?

Für unsere Kolleginnen und Kollegen wird die Arbeit in Katar sicherlich eine große Herausforderung. Ähnliche Überwachungsszenarien gab es zuletzt auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Das macht es nicht besser, zeigt aber, dass wir Erfahrung mit solchen Themen haben und uns nicht sofort einschüchtern lassen.

Wie werden die Themen Greenwashing und fehlende Nachhaltigkeit behandelt?

Wir berichten kritisch über die Auswirkungen der WM auf die Klimabilanz Katars. Genau wie bei anderen politischen und gesellschaftspolitischen Themen haben wir uns entschlossen, nicht wegzuschauen, sondern genau hinzusehen.

Welche BR-Kollegen sind in Katar?

Federführer für die ARD-Übertragungen ist der Südwestrundfunk. Der Bayerische Rundfunk stellt als Federführer Nationalmannschaft ein kleines Team - darunter Storymacher und Reporter fürs Fernsehen und den Hörfunk -, das sich um die Berichterstattung rund um die DFB-Auswahl kümmert - vor Ort in Katar sowie ins Sendezentrum von ARD und ZDF in Mainz.