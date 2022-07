Walther Bensemann-Turnier: Fußball frei von Diskriminierung

Wenn alle Versuche scheitern, 200 junge Fußballer aus fünf Nationen zum Zuhören zu bewegen, hilft am Ende nur noch eins: Eine Trillerpfeife. Acht U17-Mannschaften sind nach Nürnberg angereist, um auf dem Gelände des 1. FC Nürnberg ein Fußballturnier in Gedenken an den Gründer des Sportmagazins "Kicker", Walther Bensemann, auszutragen. Der jüdische Fußballvisionär war vor den Nazis aus Deutschland geflohen.

Das erste Zusammentreffen in der Jugendherberge in den Burgmauern Nürnbergs hat Klassenfahrt-Charakter. Während sich der Eppeleinsaal in acht verschiedene Trikot-Farben teilt, sind die ersten Reihen in eine auffallende Ruhe getaucht: Zeitzeugen und Holocaust-Überlebende sind gekommen, um den Jugendlichen in den nächsten Tagen ihre Geschichten mit auf den Weg zu geben.

Holocaust-Überlebende: Erinnerungsarbeit als Lebensaufgabe

Erinnerungskultur und Jugendfußball – geht das zusammen? Ja, findet die 89-jährige Eva Szepesi. Sie ist Auschwitz-Überlebende und wird in Vorträgen den Jugendlichen erzählen, wie sie als Zwölfjährige Auschwitz nur überlebte, weil die Aufseher dachten, sie sei bereits tot. Am ersten Abend gibt sie jedoch zunächst die Losfee für die Turniergruppen. Die Erinnerungsarbeit sei für sie zur Lebensaufgabe geworden: "Es ist wichtig, dass junge Leute nachdenken, darüber, was alles war", sagt Szepesi.

Wie Bensemann: Brücken schlagen und Vorurteile abbauen

Lauter Fußball und leises Gedenken – Eigenschaften, die der Namensgeber des Turniers Walther Bensemann bereits dem Fußball als "völkerverbindlichen Charakter" zutraute. Organisiert wurde das Turnier von der Initiative "!Nie wieder" und dem jüdischen Turn- und Sportverein Makkabi Deutschland. Auch Alon Meyer, Präsident von Makkabi sieht die Kombination als Chance: "Unsere Intention war es, mithilfe des Turniers Brücken zu schaffen und Vorurteile abzubauen."

Zwischen fünf Nationen: Fußball als internationale Sprache

Eine Intention, die zuerst einige Sprachbarrieren überwinden muss: Die Moderatoren Alex Sobotta und Alexandra Faulhaber wechseln bei der Begrüßung der Teams zwischen Deutsch und Englisch, zwischendrin ein paar Worte Polnisch und Italienisch. Der 16-jährige Lior Masmansky, Spieler von Maccabi Tel Aviv hat keine Verständnisprobleme: "Ich glaube nicht, dass Sprache ein Problem ist, Fußball ist eine internationale Sprache", sagt Lior und fügt hinzu, dass es beim Turnier jedoch um weit mehr als Fußball gehe. Ein erstes Indiz für den Erfolg der Idee Gedächtnisturnier.

Stadt der Menschenrechte als Austragungsort des Turniers

Dass Nürnberg als Veranstaltungsort ausgewählt wurde, habe einen Grund, erklärt Veranstalter Alon Meyer: Als Stadt der Menschenrechte stehe Nürnberg für die Werte des Turniers, jedoch solle auch an Nürnbergs Vergangenheit während und nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert werden. Am Ende des ersten Tages muss der 16-jährige Finn Jeltsch vom 1. FC Nürnberg dann aber doch zugeben, auf was er sich am meisten freut: "Das ist natürlich das fußballerische Erlebnis. Gegen Mannschaften wie Chelsea spielt man nicht alle Tage."

Für mehr Diversität und Respekt

Bereits 1937 fand das Walther Bensemann-Turnier zum ersten Mal statt. Bensemann war einer der wichtigsten Fußball-Visionäre Deutschlands: Er begründete mehrere Fußballmannschaften, organisierte die ersten internationalen Begegnungen deutscher Teams, die sogenannten "Ur-Länderspiele" und gründete das Sportmagazin "Kicker" in Nürnberg. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft, muss er 1933 in die Schweiz flüchten, 1934 stirbt er in Montreux. In den 20 Workshops, die an den Vormittagen des Turniers stattfinden, soll nun seine Vision weitergetragen werden: Fußball frei von Diskriminierung und Antisemitismus, dafür voller Diversität und Respekt.

Turnier auf dem FCN-Vereinsgelände: Zuschauer willkommen

Die teilnehmenden Mannschaften sind bewusst mit Bezug zu Bensemann ausgewählt: Er begründete die Vorgängervereine von Eintracht Frankfurt, Karlsruhe und Bayern München. In England arbeitete er als Lehrer – dafür tritt Chelsea an. Crakovia Krakau ist die Partnerstadt Nürnbergs mit starker jüdischer Tradition. Der jüdischen Erfolgstrainer Arpad Weisz des FC Bologna wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Maccabi Tel Aviv erinnert mit der Teilnahme an die Opfer der NS-Vernichtungspolitik.

Am 29. und 30. Juli werden die Spiele ab 13:30 Uhr ausgetragen. Das Finale findet am Sonntag, ab 11.15 Uhr auf dem FCN-Vereinsgelände statt. Geschichtsinteressierte und Fans sind auf dem Turnier herzlich willkommen, heißt es von den Veranstaltern.