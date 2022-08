Walter Röhrl steuert bei Rallye-Neuauflage bayerische Heimat an

Wertungsprüfung auf der Sandbahn in Plattling

Am Samstag (13.08.) geht die Olympia Rallye auf ihre Schlussetappe, 320 Kilometer nach München. Sie führt über Wiesent, Schwarzach in Niederbayern, Plattling und Pilsting. Im niederbayerischen Plattling ist ein besonderes Motorsporthighlight geplant. Denn auf der dortigen Sandbahn findet eine Wertungsprüfung statt, das heißt, alle Teilnehmer müssen dort zwei Runden genau in einer vorgegebenen Zeit absolvieren.

Bereits ab 9 Uhr beginnt in Plattling das Showprogramm. Verschiedene Rallyefahrer zeigen hier in historischen Rennfahrzeugen spektakuläre Drifts und sorgen für einen besonderen Motorensound. Walter Röhrl wird gegen zehn Uhr erwartet. Er steigt in Plattling in verschiedene Autos, unter anderem sind Fahrten in einem Audi Sport quattro S1, einem der wohl spektakulärsten Rennautos aller Zeiten, einem Opel Kadett GTE und einem Porsche 911 geplant.

Neben Walter Röhrl werden in Plattling auch der Sieger der Olympia Rallye 1972, Jean-Pierre Nicolas, die finnische Rallye-Legende Rauno Aaltonen, Rallye-Europameister Jochi Kleint und die beiden Söhne des im vergangenen Jahr verstorbenen Hannu Mikkola erwartet. Das Rallye-Event in Plattling dauert bis etwa 15 Uhr. Die Olympia Rallye wird dann gegen 16.30 Uhr in München erwartet.

Olympia Rallye 1972: Von Kiel nach München

Die Olympia Rallye 1972 war ein in Deutschland einmaliges Motorsport-Event. Im Rahmen der Olympischen Sommerspiele verband sie die beiden Austragungsorte München und Kiel. 320 Rennfahrer mussten binnen fünf Tagen 3.400 Kilometer Strecke und 65 Wertungsprüfungen bewältigen. Gewonnen hat die Rallye der Franzose Jean-Pierre Nicolas auf einem Alpine A110. Sein Beifahrer war damals der spätere Ferrari-Formel1-Teamchef und Präsident des Welt-Automobilverbandes FIA, Jean Todt.