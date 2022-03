"Wahnsinniges Tief" - Weltcup-Siegerin Hofmeister über Olympia

Die Saison hätte für Ramona Hofmeister wohl kaum schöner enden können. Bei ihrem Heimweltcup in Berchtesgaden fuhr die Snowboarderin aus Bischofswiesen auf Rang drei und beendete die Saison somit als Gesamtweltcup-Siegerin. Zum dritten Mal in Folge.

"Es waren unfassbar viele da, ich habe mich so gefreut. Familie, Freunde, Sponsoren, Tanten", zählte Hofmeister in Blickpunkt Sport auf und erzählte: "Ich habe sie oben am Start jubeln gehört. Letztes Jahr habe ich die große Kugel daheim bekommen und dieses Jahr wieder. Das ist wirklich was besonderes."

Nur Platz fünf für die Olympia-Favoritin

Hofmeister tritt im Parallel-Slalom an. In direkten Duellen stürzen sich die Athletinnen und Athleten den Hang hinunter und versuchen, sich mit der schnellsten Zeit durchzusetzen. Hofmeister dominiert seit Jahren ihre Disziplin, gilt als Mentalitätsmonster. Doch ausgerechnet als sie ihre Karriere krönen wollte, sollte es nicht klappen.

Bei den Olympischen Spielen in Peking ging sie als Favoritin an den Start - und konnte nicht das liefern, was sie sonst so spielend macht. "Wenn ich zurückblicke: Fünfter Platz bei Olympia ist natürlich nicht schlecht. Aber ich bin natürlich nicht mit dem Ziel, Fünfte zu werden nach Peking geflogen. Ich wollte Gold", sagte Hofmeister.

Hofmeister: "Wahnsinniges Tief"

Der Snowboarderin sei es sehr schwer gefallen, diesen Rückschlag zu verarbeiten: "Ich bin in ein wahnsinniges Tief gefallen. Ich habe in den Tagen danach keine Nachrichten beantwortet." Es habe gedauert, bis sie diesen Rückschlag verbrietet hatte. Doch daraus sei auch die Kraft entstanden, im Saisonendspurt noch einmal alles abzurufen. "Ich habe nochmal die ganze Motivation zusammengenommen für diese letzte Woche und es hat geklappt."

So holte sie sich nicht nur die große Kristallkugel, sondern auch die kleine Kristallkugel für den Sieg im Parallel-Riesenslalom-Weltcup. "Besser hätte es nicht laufen können. Es ist unfassbar schön. Ich bin wahnsinnig dankbar und stolz, dass ich das dreimal in Folge gewonnen habe. Das habe ich auch nicht alleine gewonnen, sondern für das Team, das dahinter steht."

Baumeister nimmt ukrainische Flüchtlinge auf

Zusätzlich gewann sie mit ihrem Rosenheimer Teamkollegen Stefan Baumeister noch das Teamrennen. Auch Baumeister, der ebenfalls eine kleine Kristallkugel gewinnen konnte, war für das Gespräch bei Blickpunkt Sport eingeladen.

Doch er hatte Wichtigeres zu tun: Baumeister stellt vier ukrainische Flüchtlinge Schlafplätze zur Verfügung. "Ich habe gedacht, jetzt machen wir einfach etwas. Ich hoffe, dass wir denen eine gute Zuflucht geben können", sagte der Snowboarder. Auch Hofmeister zeigte sich wegen des Krieges in der Ukraine schockiert: " Es ist wahnsinnig traurig, es ist schrecklich. Aber jeder kann was tun, jeder kann spenden."