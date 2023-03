Wagnis Thomas Tuchel? Streitbarer Charakter kommt zum FC Bayern

Beim FC Bayern ist Thomas Tuchel heißer Kandidat auf die Nagelsmann-Nachfolge, nach ARD-Informationen übernimmt er den Posten gemeinsam mit den Assistenten Zsolt Löw und Arno Michels. Mit dem gebürtigen Krumbacher würde zweifelsohne ein Weltklassetrainer übernehmen, der mit dem FC Chelsea 2021 die Champions League gewonnen und als Welttrainer gefeiert wurde. Er ist gerade die heißeste Aktie auf dem Trainermarkt.

Die Erfolge sprechen für sich: Auf der Trainerbank von Paris wurde er insgesamt zweimal Meister und einmal Pokalsieger - und in der Champions League scheiterte erst im Finale am FCB. Mit dem Borussia Dortmund wurde er 2017 DFB-Pokalsieger. Die Bayern hatten schon 2018 überlegt, Tuchel zu engagieren. Damals zögerte die Führungsriege der Münchner aber zu lange, weil Uli Hoeneß noch auf einen Verbleib von Jupp Heynckes gehofft hatte. Tuchel entschied sich für Paris, nun stehen die Türen wieder weit offen.

Mit Differenzen ist zu rechnen

Mit Tuchel würden sich die Münchner allerdings einen erfolgreichen, "aber nicht ganz einfachen Charakter ins Haus holen. Denn egal wo Tuchel an der Seitenlinie gestanden hatte, gab es auch immer ein bisschen Stress", erklärt der BR24Sport-Reporter Florian Eckl.

Bei Mainz (2009 - 2014) wollte er er seinen Vertrag nicht bis 2015 erfüllen und hatte schon mit anderen Klubs verhandelt. PSG trennte sich nach Tuchels öffentlicher Kritik an der Einkaufspolitik des Vereins. Bei Chelsea war von einem Zerwürfnis zwischen dem Coach und dem neuen Besitzer des Klubs Todd Boehly die Rede.

Dortmund-Zeit endete auch nach Differenzen

Und dann ist da ja noch die Zeit bei Borussia Dortmund: Auch da war er nach monatelangen Differenzen ziemlich geräuschvoll vor die Tür gesetzt worden. "Wenn starke Persönlichkeiten aufeinandertreffen, entsteht Reibung", erklärte Tuchel damals beim "Zeit-Magazin Mann".

Ein Szenario auch für die Zeit beim FC Bayern? Denn da sitzen mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic auch zwei meinungsstarke Fußball-Manager an den Schalthebeln.

Tuchel ein Kontrollfreak?

Auch wie der Wechsel in der ebenfalls meinungsstarken Kabine, die Nagelmann offenbar verloren hatte, ankommt, muss sich dann erst zeigen. Denn von Tuchel heißt es, er sei "so ein kleiner Kontrollfreak" und setzte auch außerhalb des Platzes z.B. bei der Ernährung und dem Lifestyle der Spieler einiges voraus.

Wie viel er davon bis zu seinem vielleicht ersten Spiel am 1. April, kurioserweise gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund, mit dem Münchner Starensemble umsetzen kann, wird man auch auf dem Platz zu spüren bekommen.

Wie reagiert die Kabine?

Viel Zeit, sich an der Säbener Straße einzurichten, bleibt ihm jedenfalls nicht. Denn "er muss ja ganz schnell Ruhe in die Mannschaft bringen und vor allem dieses entscheidende nächste Spiel gegen Dortmund gewinnen. Das ist schon eine große Herausforderung für einen neuen Trainer", erläutert Eckl. Vorgänger Julian Nagelsmann scheiterte ja noch "an der Kabine".

Vor allem nach der Länderspielpause, wo nur wenige Trainingseinheiten bleiben, um die Mannschaft auf das Topspiel gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund vorzubereiten.