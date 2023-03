Wagner gegen Wildersinn - Regionalliga-Duell der Gegensätze

Wagner in Unterhaching - Zukunft offen

Ganz anders die Situation in Unterhaching: Dass der Verein mit Wagners Arbeit hochzufrieden ist, ist kein Geheimnis. Doch der Trainer selbst, der auch noch in Unterhaching wohnt, machte nie einen Hehl daraus, dass sein Karriereziel ein anderes ist: "Ich bin überzeugt, dass ich ganz nach oben kommen kann", sagte er in einem Interview in der Winterpause. Sein Ziel: Bundesliga-Trainer.

Insofern ist derzeit komplett offen, ob und wie lange er denn noch bei den Hachingern an der Seitenlinie steht. "Ich möchte mir das in Ruhe überlegen. Ich möchte mir die Entwicklung der Mannschaft und meine eigene anschauen. Es muss für beide Seiten passen", sagte er.

Würzburg mit vier Punkten Rückstand

Am Samstag geht es für beide nun aber nochmal ins direkte Duell. Im Hinspiel siegte Unterhaching bei den Mainfranken 1:0 und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf fünf Punkte aus. Vier Zähler in Front ist die Spielvereinigung jetzt vor dem Spitzenspiel. Gewinnt Unterhaching erneut, könnte im Aufstiegsrennen schon eine Vorentscheidung gefallen sein. Druck haben also vor allem die Würzburger Kickers.