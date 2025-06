Wählen Sie den Bayern-Treffer im Mai

Fallrückzieher, Volleykracher oder Traumsolos. Auch im Mai haben die bayerischen Amateurkicker wieder für so manches Zaubertor gesorgt. In Kooperation mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) suchen wir wieder den Bayern-Treffer des Monats April. Die Abstimmung läuft bis zum 16. Juni. Der Gewinner wird auf br24sport.de bekannt gegeben.

Eldin Nukovic – VfR Garching U15-Junioren (Bezirksoberliga)

Im Spiel der U15-Junioren-Bezirksoberliga zwischen dem VfR Garching und dem SV Waldeck-Obermenzing gelang Eldin Nukovic ein sehenswerter Treffer. Der 13-Jährige kam an der linken Seitenauslinie rund 25 Meter vor dem Tor an den Ball, setzte sich mit einem herrlichen Hackentrick gegen seinen Gegenspieler durch, zog in die Mitte und schlenzte die Kugel auf Höhe der linken Sechzehner-Kante in den rechten Winkel des gegnerischen Tores.

Endstand: VfR Garching U15 – SV Waldeck-Obermenzing U15 (3:3)

Sanjin Salcinovic – FC Deisenhofen U16-Junioren (Kreisliga)

Sanjin Salcinovic aus der U16 des FC Deisenhofen gelang in der Kreisliga-Partie gegen die U17 des JFG Grünbachtal ein sensationeller Treffer. Nach einem Zuspiel kam Salcinovic im Mittelfeld an den Ball. Anschließend setzte sich der 16-Jährige mit einem schönen Solo gegen drei Gegenspieler durch, zog auf der rechten Seite fast bis zur Grundlinie und schlenzte die Kugel über den Torwart hinweg ins gegnerische Tor – sehenswert!

Endstand: FC Deisenhofen U16 – JFG Grünbachtal U17 (3:0)

Korbinian Dähn – TSV Geiselbullach U17-Junioren (Gruppe)

Für einen absoluten Augenschmaus sorgte Korbinian Dähn aus der U17 des TSV Geiselbullach in der Partie gegen den SV Puch. Einen langen Abschlag des gegnerischen Torwarts nahm der junge Verteidiger direkt per Volley und versenkte die Kugel spektakulär aus der eigenen Hälfte direkt im Tor des SV Puch. Mit diesem Wahnsinns-Tor und einem weiteren Treffer schnürte Dähn einen Doppelpack und trug so entscheidend zum 3:1-Erfolg seiner Farben bei.

Endstand: SV Puch U17 – TSV Geiselbullach U17 (1:3)

Paul Päselt – JFG FC Stiftland U17-Junioren (Bezirksoberliga)

Sensationeller Freistoß: Im U17-Junioren-Bezirksoberliga-Spiel zwischen der JFG FC Stiftland und dem FC Eintracht Bamberg III erzielte Paul Päselt einen herrlichen Treffer. Einen Freistoß aus rund 20 Metern versenkte der 16-Jährige direkt im linken Winkel des Bamberger Tores und markierte so das 4:1 beim 5:1-Erfolg seiner Mannschaft.

Endstand: JFG FC Stiftland U17 – FC Eintracht Bamberg III (5:1)

Horst Hummelberger – TSV Waging am See (Kreisliga)

Horst Hummelberger vom TSV Waging am See gelang in einer spektakulären Kreisliga-Partie gegen den BSC Surheim ein sehenswerter Treffer. Es lief die zweite Spielminute: Eine perfekte Flanke von der rechten Seite veredelte der 25-Jährige gekonnt per Seitfallzieher im rechten Winkel des Surheimer Tores. Der Treffer war das frühe 1:0 beim 8:3-Erfolg des TSV Waging am See.

Endstand: TSV Waging am See – BSC Surheim (8:3)

Maximilian Kalus – Allg. SV Habach (Relegation zur Bezirksliga)

Im Bezirksliga-Relegationsspiel zwischen der SpVgg Altenerding und dem Allg. SV Habach gelang Maximilian Kalus ein herrlicher Treffer. Nach einer Flanke von der linken Seite köpfte ein Mitspieler den Ball direkt zu Kalus, der die Kugel wiederum direkt per Fallrückzieher über den Torwart hinweg im gegnerischen Tor versenkte und sein Team damit in die Verlängerung brachte.

Endstand: SpVgg Altenerding – Allg. SV Habach (5:2 n.V.)