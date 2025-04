Wählen Sie den Bayern-Treffer im März

Traumtore fallen nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League, sondern auch Woche für Woche im bayerischen Amateurfußball. In Kooperation mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV) suchen wir jetzt den "Bayern-Treffer des Monats" März 2025. Die Abstimmung läuft bis zum 14. April. Der Gewinner wird am Samstag, 19. April, in der BR-Kultsendung "Blickpunkt Sport" ab 17.15 Uhr bekanntgegeben.

Felix Belzner: SV Raigering, U17-Junioren (Bezirksoberliga Oberpfalz)

Traumtor aus spitzem Winkel: Felix Belzner aus der U17 des SV Raigering gelang im Bezirksoberliga-Spiel gegen die JFG Haidau ein absoluter Kunstschuss. Nach einem Zuspiel dribbelte der 17-Jährige bis zur rechten Eckfahne, zog ab und beförderte den Ball mit dem rechten Fuß unter Mithilfe des Innenpfostens sensationell ins gegnerische Tor.

Endstand: SV Raigering U17 – JFG Haidau U17 (8:0)

Niko Llugiqi: TSV Reischach II (B-Klasse)

Fallrückzieher im Ibrahimovic-Style: Im B-Klassen-Spiel beim FC 1960 Perach gelang Niko Llugiqi vom TSV Reischach II ein herrlicher Treffer. Einen nach einem Freistoß per Kopf abgewehrten Ball nahm der 24-Jährige direkt in feinster Zlatan-Manier per Fallrückzieher ab und versenkte die Kugel sehenswert im langen Eck. Damit sorgte Llugiqi für den 2:1-Führugstreffer und leitete den späteren Sieg seines Teams ein.

Endstand: FC 1960 Perach – TSV Reischach II (1:3)

Colin Carl: FC Adler Weidhausen (Kreisklasse)

Wunderschöner Distanzkracher: Colin Carl vom FC Adler Weidhausen kombinierte im Ligaspiel gegen den SV Großgarnstadt II Schusskraft und Genauigkeit! Nach einem Einwurf kam der 20-Jährige an den Ball, legte ihn sich nochmal zurecht und traf aus rund 30 Metern mit einem satten Schuss ins Kreuzeck.

Endstand: FC Adler Weidhausen – SV Großgarnstadt II (5:0)

Ahmet Ünal: TSV 54 – DJK München (Kreisliga)

Traumhaftes Hackentor: Einen sehenswerten Treffer erzielte Ahmet Ünal vom TSV 54 – DJK München im Spiel gegen den TSV Arnbach. Einen per Kopf verlängerten Einwurf verwandelte der 28 Jahre alte Kapitän der Münchner mit dem Rücken zum Tor stehend mittels Hacken-Direktabnahme im gegnerischen Tor. Damit erzielte Ünal den Ausgleich zum 2:2 und sorgte in der Nachspielzeit sogar noch für den Siegtreffer.

Endstand: TSV 54 – DJK München – TSV Arnbach (3:2)

Simon Ried: VfL Denklingen (Bezirksliga Oberbayern Süd)

Distanz-Hammer von der Mittellinie: Simon Ried vom VfL Denklingen gelang in einer Partie der Bezirksliga Oberbayern Süd gegen den TSV Gilching/Argelsried ein absolutes Traumtor. Der 31-Jährige bekam auf Höhe der Mittellinie den Ball, behauptete sich unter Gegnerdruck stark und traf mit einem herrlichen Sonntagsschuss vom Mittelkreis aus direkt ins gegnerische Tor.

Endstand: TSV Gilching-Argelsried – VfL Denklingen (0:4)

Nico Reitberger: SSV Eggenfelden (Landesliga Mitte)

Volley-Kracher in den Winkel: In der Partie der Landesliga Mitte zwischen dem SSV Eggenfelden und dem TV Parsberg gelang Nico Reitberger ein sehenswerter Treffer! Einen nach einem Eckball per Kopf abgewehrten Ball nahm der 25-Jährige auf der Höhe der linken Sechzehner-Kante per seitlicher Direktabnahme und versenkte die Kugel im rechten Winkel des Parsberger Tores. Reitberger erzielte mit seinem Treffer das 1:0 und brachte damit seine Farben auf die Siegerstraße.

Endstand: SSV Eggenfelden – TV Parsberg (3:2)