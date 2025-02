Wählen Sie den Bayern-Treffer im Januar

Traumtore fallen nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League, sondern auch Woche für Woche im bayerischen Amateurfußball. In Kooperation mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV) suchen wir jetzt den "Bayern-Treffer des Monats" Januar 2025.

Ozan Öztürk - DJK Ingolstadt U19 -Junioren

Das Spiel zwischen der U9 der DJK Ingolstadt und dem MTV 1881 Ingolstadt beim Hallenturnier des FC Rockolding in Vohburg hatte kurz vor Schluss noch ein echtes Traumtor zu bieten. Etwa 25 Sekunden vor Ertönen der Schlusssirene erreichte ein langer Abstoß Ozan Öztürk, der den Ball ohne groß nachzudenken per Fallrückzieher im Tor versenkte. Der Youngster machte mit dem erlösenden 2:0 für die DJK Ingolstadt den Deckel drauf.

Endstand: DJK Ingolstadt – MTV 1881 Ingolstadt (2:0)

Alexander Willkommen - SpVgg Ebermannsdorf U15-Junioren

Sensationelle Technik: Für Staunen sorgte Alexander Willkommen bei der Hallen-Bezirksmeisterschaft der U15-Junioren in Nittenau: Der 13-Jährige von der SpVgg Ebermannsdorf vernaschte nach einem Zuspiel zunächst drei Gegenspieler mit eleganter Technik und einem starken Dribbling, ehe er sein wunderbares Solo mit einem Beinschuss gegen den Keeper vollendete.

Endstand: SpVgg Ebermannsdorf – JFG Schwarze Laber (2:2)

Benedikt Fraß - SG Donaubogen U19-Junioren

Traumhaft per Hacke! Benedikt Fraß von der SG Donaubogen gelang bei der 35. Ausgabe der Bayerischen Hallenmeisterschaft der U19-Junioren ein sehenswerter Treffer. Nach frühem 0:1-Rückstand verwandelte der 17 Jahre alte Stürmer einen Eckball unter Gegnerdruck gekonnt per feinem Hackentrick zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Sein Treffer war die Grundlage für den späteren 2:1-Erfolg der Oberpfälzer.

Endstand: SG Donaubogen – TSV Regen (2:1)

Sergiu Gugoasa - Post-SV Bayreuth

Besser als Zlatan! Bei der Bayreuther Stadtmeisterschaft sorgte Sergiu Gugoasa vom Post-SV Bayreuth für einen absoluten Leckerbissen. Im Viertelfinale gegen die SpVgg Bayreuth erzielte der 32-Jährige ein sehenswertes Tor per Fallrückzieher! Nach einem Gegenzug scheiterte Gugoasa zunächst noch am Keeper der „Oldschdod“, den folgenden Chip-Ball jagte Gugoasa anschließend artistisch über den Torwart hinweg ins Gehäuse.

Endstand: SpVgg Bayreuth - Post-SV Bayreuth (3:1)

Simeon Stellflug - TSV 1869 Rottendorf

Direktabnahme nach starkem Chip: Simeon Stellflug vom TSV 1869 Rottendorf netzte beim 41. LOTTO Bayern Hallencup in Erlangen sehr sehenswert ein! Einen hervorragend gespielten Chip-Ball hinter die Abwehr veredelte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler im Spiel gegen die DJK Don Bosco Bamberg in feinster Stürmer-Manier per Direktabnahme ins gegnerische Tor.

Endstand: TSV 1869 Rottendorf – DJK Don Bosco Bamberg (2:0)

Leo Kranich - SpVgg Mögeldorf

Hackentor à la Madjer: Leo Kranich von der SpVgg Mögeldorf 2000 Nürnberg gelang beim 41. LOTTO Bayern Hallencup in Erlangen ein absolutes Kunststück. Eine schnell ausgeführte Ecke verwandelte der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler kaltschnäuzig mit der Hacke im linken unteren Toreck. Damit brachte Kranich seine Farben im Spiel gegen den späteren Titelträger FC Fatih Ingolstadt mit dem Treffer zum 2:1 kurz vor Schluss auf die Siegerstraße.

Endstand: FC Fatih Ingolstadt - SpVgg Mögeldorf 2000 Nürnberg (1:3)