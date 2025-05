Wählen Sie den Bayern-Treffer im April

Fallrückzieher, Freistoßtore und vieles mehr: Im April sind im Bayerischen Amateurfußball wieder zahlreiche Traumtore gefallen. In Kooperation mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) suchen wir wieder den Bayern-Treffer des Monats April. Die Abstimmung läuft bis zum 19. Mai. Der Gewinner wird auf br24sport.de bekannt gegeben.

Clara Choisy: Bayerischer Fußball-Verband I U16-Juniorinnen (U16 Länderpokal der Frauen)

Sensationeller Freistoß: Im Spiel des U16-Juniorinnen-Länderpokals zwischen der BFV-Auswahl und dem Team vom Niederrhein erzielte Clara Choisy vom FC Bayern München ein Traumtor. Aus halbrechter Position trat die 16-Jährige zum Freistoß an, fasste sich ein Herz und setzte den Ball aus gut 25 Metern sehenswert in den linken Winkel des gegnerischen Tores.

Endstand: Bayern I U16-Juniorinnen – Niederrhein U16-Juniorinnen (2:3)

Serhat Biskin: FC Kempten II (Kreisklasse)

Fallrückzieher à la Zlatan: Ein absoluter Augenschmaus gelang Serhat Biskin vom FC Kempten II in einer spektakulären Kreisklassen-Partie gegen den SV Heiligkreuz. Beim Stand von 3:3 gab es in der 81. Spielminute einen Freistoß aus dem Halbfeld für die Hausherren. Der Ball flog in den Strafraum und Serhat Biskin versenkte den Ball per traumhaftem Fallrückzieher im gegnerischen Tor des SV Heiligkreuz – und sicherte seinem Team so wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Endstand: FC Kempten II – SV Heiligkreuz (5:3)

Fabian Koch: Sportfreunde Laubendorf (Kreisklasse)

Traumhaft in den Winkel: Einen sehenswerten Treffer erzielte Fabian Koch von den Sportfreunden Laubendorf im Kreisklassen-Spiel gegen den SC Wernsbach-Weihenzell. Nach einem langen Schlag kam der 23-Jährige auf Höhe der linken Sechzehner-Kante an den Ball, ließ ihn einmal auftitschen und versenkte die Kugel anschließend per Direktabnahme im rechten Winkel des gegnerischen Tores.

Endstand: Sportfreunde Laubendorf – SC Wernsbach-Weihenzell (2:3)

Murat Ersoy: 1. FC Penzberg (Bezirksliga)

Wahnsinns-Seitfallzieher: Murat Ersoy vom 1. FC Penzberg gelang in einer Partie der Bezirksliga Oberbayern Süd gegen den FC Aich ein traumhafter Treffer. Eine Flanke von der rechten Seite brachte der 28-Jährige von Höhe des Elfmeterpunkts artistisch per Seitfallzieher im gegnerischen Tor unter. Ersoy erhöhte mit diesem Tor auf 2:0 und verhalf seinem Team dabei beim späteren 3:0-Erfolg.

Endstand: FC Aich – 1. FC Penzberg (0:3)

Tim Basener: Baiersdorfer SV (Landesliga Nordost)

Herrlicher Distanz-Heber: Tim Basener vom Baiersdorfer SV gelang im Landesliga gegen den FSV Erlangen-Bruck ein sehenswerter Treffer. Auf Höhe der Mittellinie bekam der 30-Jährige den Ball, setzte sich anschließend stark gegen drei Gegenspieler durch und hob den Ball aus rund 25 Metern über den Torwart hinweg zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung ins gegnerische Tor.

Endstand: FSV Erlangen-Bruck – Baiersdorfer SV (1:1)

Lukas Beszczynski: TSV Neudrossenfeld (Bayernliga Nord)

Direkt verwandelter Eckball: Im Bayernliga-Spiel zwischen dem TSV Neudrossenfeld und der SpVgg SV Weiden gelang Lukas Beszczynski ein Kunststück. In der 21. Spielminute machte sich Beszczynski bereit, einen Eckball auszuführen. Der 26-Jährige zog den Ball mit dem linken Fuß zum Tor hin und die Kugel segelte über alle hinweg ins Kreuzeck des Weidener Tores. Mit diesem Kunstschuss markierte Beszczynski den entscheidenden Treffer in dieser Partie.

Endstand: TSV Neudrossenfeld – SpVgg SV Weiden (1:0)