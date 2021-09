Vrenezi trifft - Dritter Saisonsieg für Türkgücü

Das wurde nach dem Wechsel besser. Und plötzlich kamen die Gastgeber auch zu Chancen: Die beste hatte der eingewechselte Petar Sliskovic, der aus spitzem Winkel an MSV-Keeper Leo Weinkauf (53.) scheiterte. Auf der anderen Seite parierte René Vollath gegen Orhan Ademi (72.).

Die Partie nahm nun Fahrt auf, und in der 82. Minute der Lohn für Türkgücü: Vollath legte aus dem eigenen Sechzehner links raus zu Alexander Sorge, der mit einem Steilpass Moritz Römling über den Flügel schickte. Der Außenverteidiger spielte schnell in die Spitze, wo Albion Vrenezi am schnellsten schaltete und die Kugel flach rechts an Leo Weinkauf zum 1:0 einschob.