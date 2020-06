Voss-Tecklenburg hofft auf Länderspiele ab September

Viel gelernt in der Corona-Zeit

Die Corora-Zeit hat selbst der routinierten Voss-Tecklenburg neue Dinge abverlangt. Mit ihren Spielerinnen war sie über Team-Apps, Videogesprächen oder persönlich am Telefon in Kontakt: "Wir haben uns in dieser Zeit schon sehr als Dienstleister verstanden und haben den Spielerinnen das Gefühl gegeben: Wir sind für euch da."

Bundestrainerin hofft auf Länderspiele im September

Die Zukunft sieht Voss-Tecklenburg optimistisch. Durch das Hygienekonzept von DFB und DFL seien Länderspiele dieses Jahr noch möglich. "Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir im September unsere nächsten EM-Qualifikationsspiele spielen", sagte sie. Eine Entscheidung darüber soll diese Woche fallen.

50 Jahre Aufhebung des Frauenfußballverbots

Dieses Jahr sind es genau fünfzig Jahre, seit dem das Frauenfußballverbot aufgehoben wurde. Die Feier dafür soll auf nächstes Jahr verschoben werden. Negativ blickt sie nicht auf die Vergangenheit zurück, stattdessen meint sie: "Das war der Durchbruch für den deutschen Frauenfußball."

Die Bundestrainerin, die sich selbst als "Straßenfußballerin, mit allem, was dazugehört", bezeichnet, leitet seit 2019 die Frauenmannschaft. Sie selbst hat 125 Spiele im DFB-Trikot bestritten und gewann insgesamt vier Europameistertitel mit dem Team.