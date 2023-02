Vorstandschef Kahn lobt seine Bayern, warnt aber zugleich

"Wir haben uns großartige Voraussetzungen geschaffen fürs Rückspiel", frohlockte der Vorstandsvorsitzende nach dem 1:0-Hinspielsieg bei Paris St. Germain im Achtelfinale der Champions League.

Halbzeit eins "wie ein Schachspiel", danach "ein Quentchen Glück"

Dabei habe er "gesehen, was unsere Mannschaft im Stande ist, zu leisten". Vor allem in der ersten Halbzeit habe ihn das Spiel "so ein bisschen an Schach erinnert". Das lobte Kahn: "Das war taktisch geprägt, sehr klug und sehr clever gespielt. Gegen Topstars wie Neymar oder Lionel Messi seien auch die Passwege zugestellt gewesen, so dass "die überhaupt nicht in Gang gekommen sind". In der zweiten Halbzeit habe man dann aber "gesehen, was dieser absolute Ausnahmespieler Mbappé auslöst". Dann habe "Paris wieder daran geglaubt". Da habe der FC Bayern "auch das Quäntchen Glück gehabt und das 1:0 über die Zeit gebracht".

Kahn: Mit Kontinuität "auch in der Bundesliga dranbleiben"

Danach richtete Kahn seinen Blick ganz schnell wieder auf den aktuell spannenden Titelkampf in der Fußball-Bundesliga und die Leistungen seiner Bayern bei diesen Spielen. Er forderte von seinen Spielern mehr "Kontinuität". Er hoffe schließlich, "dass wir auch in der Bundesliga dranbleiben". Da gehe es jedoch "jetzt richtig zur Sache, da sieht es im Moment eng aus", sagte Kahn.

Für den weiteren Weg der Münchner in der Bundesliga verwies der Vorstandschef auf Joshua Kimmich. Der habe "es in der Kabine gleich wieder richtig gesagt. Jetzt geht's zu Borussia Mönchengladbach und wir wissen: Da draußen warten sie, dass wir vielleicht auch mal straucheln. Und den Gefallen wollen wir niemandem tun. Und deswegen fahren wir jetzt mit Selbstvertrauen nach Gladbach und versuchen da, an der Tabellenspitze zu bleiben".

Die Partie in der Liga bei der Borussia findet am Samstag (18.2., 15.30, Livereportage zum Hören) statt. Das entscheidende Rückspiel in der Champions League, bei dem die Münchner nochmal alles abrufen müssen, steigt am 8. März (21.00 Uhr, Livereportage zum Hören) in München