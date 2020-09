Vorrunden-Gruppen des Basketball-Pokals ausgelost

Wegen der Corona-Pandemie wird der deutsche Basketball-Pokal in der neuen Saison in einem geänderten Modus ausgespielt. 16 Klubs spielen in vier regionalen Qualifikationsturnieren am 17./18. und 24./25. Oktober jeweils einen Gruppensieger aus. Die Erstplatzierten ermitteln dann in Viertelfinale, Halbfinale und Finale den neuen Pokalsieger.

Die Pokal-Gruppen im Überblick

Gruppe A in Bonn: Telekom Baskets Bonn, EWE Baskets Oldenburg, Alba Berlin (Titelverteidiger), Basketball Löwen Braunschweig

Gruppe B in Vechta: Rasta Vechta, JobStairs Giessen 46ers, BG Göttingen, Fraport Skyliners Frankfurt

Gruppe C in Ulm/Weißenfels: ratiopharm Ulm, Brose Bamberg, MHP Riesen Ludwigsburg, s.Oliver Würzburg

Gruppe D in Weißenfels: Syntainics MBC Weißenfels, Hakro Merlins Crailsheim, Bayern München, medi Bayreuth

In den Halbfinals spielt der Sieger der Gruppe A gegen den Sieger der Gruppe B, der Sieger C spielt gegen D. Somit ist ein rein bayerisches Halbfinale möglich, ins Finale kann es aber maximal ein Klub aus dem Freistaat schaffen.