Vorgeschmack auf die WM im Wüstenstaat Katar

Wenn man andere Kulturen besucht, gibt es viel zu entdecken. So geht es den mitgereisten Fans des FC Bayern München beim Trainingslager in Katar. Dort bekommen sie einen Vorgeschmack, was sie bei der WM in knapp vier Jahren erwartet.