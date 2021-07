Vorfreude auf Olympia: Ringerin Anna Schell fliegt nach Tokio

Die gebürtige Aschaffenburgerin Anna Schell ist auf dem Weg zu den Olympischen Spielen nach Tokio. "Die Vorfreude ist riesengroß", sagte die 27-jährige Ringerin vor ihrem Abflug im BR-Interview. Anna Schell wird am 2. August in den Wettkampf Freistil bis 68 Kilogramm einsteigen. Dass bei den Spielen keine Fans dabei sein dürfen, stört die Athletin nur wenig. Das Frauen-Ringen, sagt sie, hätte für gewöhnlich ohnehin wenig Publikum. "Ich sehe es ganz gelassen, weil ich mich auf meinen Wettkampf fokussiere und der findet statt, ob mit oder ohne Zuschauer", so Anna Schell.

Anna Schell will in Tokio ihre beste Leistung zeigen

In Japan will die Ringerin ihre beste Leistung abrufen und sagt, sie fahre nicht nach Tokio, um nur dabei zu sein. Aufgewachsen ist Anna Schell in Waldaschaff, ihr erster Verein war der KSV Bavaria Waldaschaff, und ein Kontakt nach Unterfranken bestehe noch. Manchmal trainiert sie noch im Ringer-Leistungszentrum Aschaffenburg, hier drücke man ihr für Tokio die Daumen. Anna Schell wurde 2019 Vize-Europameisterin in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm Körpergewicht.