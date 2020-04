Vorfreude auf die European Championships in München

Dabei sollen sogar noch mehr Sportarten als bei den bisherigen Championships gezeigt werden. Neben den bisherigen Disziplinen wie Leichtathletik, Radsport, Turnen, Rudern und Triathlon, wollen jetzt Klettern, Beachvolleyball, Tischtennis und Kanu aufgenommen werden.

Marketingfaktor für die "weltoffenen Stadt München"

Nicht nur deshalb ist der Münchner Oberbürgermeister begeistert, dass die Championships 2022 in die Landeshauptstadt kommen. "Wir sind eine weltoffene, eine bunte, eine tolerante Stadt. Das können wir damit noch deutlicher unterstreichen und deswegen ist Sport tatsächliche das ideale Instrument und auch ein sehr guter Marketingfaktor für die Stadt München", erklärt Reiter.

Wettbewerbsformat mit Partyfaktor

Die vorangegangenen Multi-Europameisterschaften in Glasgow und Berlin verfolgten fast eine Milliarde TV-Zuschauer, viel mehr als bei Einzeleuropameisterschaften. Das neue Wettbewerbsformat kommt also an. Und in zwei Jahren könnte das Sportevent ja vielleicht sogar wieder eine richtige Party werden. Gute Aussichten also in momentan eher schwierigen Zeiten.