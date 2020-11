Vorerst keine Corona-Lockerungen für den Sport

Die Aufrufe zum Verzicht auf freizeitbezogene Aktivitäten und Besuche in Bereichen mit Publikumsverkehr sowie den Appell zur nochmaligen Kontakt-Minimierung sind ein deutlicher Fingerzeig für den Sport. "Ich habe wenig Hoffnung, dass Ende November alles wieder gut ist. Es gibt keinen Anlass zu glauben, ab Anfang Dezember sei alles wieder wie früher", sagte Söder und betonte mit Blick auf den momentanen Teil-Lockdown: "Lieber verlängern statt vorzeitig abzubrechen."

Fortsetzung der Geisterspiele erwartet

Der Amateur- und Breitensport, der Anfang November zum Erliegen gekommen ist, muss sich also wahrscheinlich auf eine längere Corona-Pause einstellen. Die Profiligen im Fußball, Handball, Basketball und Eishockey werden bis zum Jahresende wohl weiter nur Geisterspiele austragen dürfen.

Konkrete Entscheidungen in der nächsten Woche

"Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie", betonte Merkel und kündigte den nächsten Polit-Gipfel an. Dann gebe es "mit Sicherheit einige Rechtsänderungen. Wir wollen so weit wie möglich ein Stück Planbarkeit geben." Bund und Länder wollen auf ihrer nächsten Konferenz am 25. November "über konkrete Schlussfolgerungen sowie die weitere Perspektive für Dezember und Januar im Rahmen eines Gesamtkonzepts diskutieren und entscheiden", erklärte Merkel. "Nächste Woche ist die Woche der Entscheidungen, verkündete Ministerpräsident Söder. Dann dürfte auch für den Sport feststehen, was im Winter erlaubt und verboten ist.