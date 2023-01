Vorbereitungen für Nachtslalom: Hauptsache, die Piste hält

650 Meter lang ist das weiße Band, das oberhalb der Partnach vom Gudiberg ins Skisprungstadion reicht. Dort sollen am Mittwoch die Slalom-Artisten enge und vor allem schnelle Kurven um die Stangen ziehen. Damit das bei den frühlingshaften Temperaturen der letzten Tage möglich ist, war viel Vorbereitungsarbeit nötig. Markus Anwander vom Deutschen Skiverband (DSV) ist der Pistenchef für das Rennen: "Die Situation ist ernst, aber nicht hoffnungslos", scherzt er.

"Wir haben in der kalten Periode um den 15. Dezember in 72 Stunden relativ viel Schnee produzieren können. Das ist auch das, was jetzt noch da liegt. 40 Prozent sind uns in der Wärmeperiode danach wieder weggetaut." Mit der Schneeauflage, die jetzt aber noch da sei, werde "ein gutes Rennen" am 4. Januar möglich sein – Hauptsache, die Piste hält.