Vor zehn Jahren: FC Bayern und das "Drama dahoam"

Es sollte ein Fußballfest für die ganze Stadt werden. Ein denkwürdiges Spiel, ein historischer Sieg, eine rot-weiße Party. Als Didier Drogba am 19. Mai 2012 um 23.29 Uhr nach einem fast dreistündigen Nervenkrimi seinen Elfmeter versenkte, verwandelte sich der Traum des FC Bayern allerdings in einen Albtraum.

Schweinsteiger: "Gesichter der Fans noch vor Augen"

"Ich selbst habe mir am meisten Vorwürfe gemacht", sagte Schweinsteiger, der im Elfmeterschießen einen Strafstoß verschoss, im Mitgliedermagazin "51" des deutschen Rekordmeisters. "Die Gesichter der Fans habe ich heute noch vor Augen."

Am Morgen nach dem unglücklich verlorenen Finale habe er nach einem Gang zum Bäcker die Isar angesteuert "und die Füße ins Wasser gehalten". Diese Niederlage sei "die größte Niederlage in der Karriere" gewesen, so Schweinsteiger. "Es herrschte eine Totenstille in der Stadt."

Chelsea gewann das Elfmeterschießen mit 4:3 und sicherte sich den Champions-League-Titel. Im "wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte" (Uli Hoeneß) hatten den Bayern die Nerven versagt. Und so blieb dem deutschen Rekordmeister nur der zweite Platz - genau wie in der Meisterschaft und im DFB-Pokal.