Vor Pokalkracher gegen Schalke: TSV 1860 baut auf Giesings Höhen

Vor dem Trainer Michael Köllner stand am Montagmittag bei der Pressekonferenz des TSV 1860 München relativ auffällig diese eine Kaffeetasse. Darauf zu sehen: der DFB-Pokal sowie die Logos der beiden Pokalgegner TSV 1860 und FC Schalke 04 im Traditionsduell dieser 2. Runde am Dienstagabend (18.30 Uhr in der Radio-Livereportage).

Natürlich kam Köllner im Laufe der Presserunde auf diese Tasse auf dem Podium direkt vor ihm noch zu sprechen. Er kündigte vorauseilend an, einen Kaffee werde er am Mittwochmorgen nicht aus der Pokaltasse trinken. Aber das habe einen banalen Grund: Er sei halt nun mal kein Kaffeetrinker. "Aber wir hoffen natürlich, dass wir unsere minimale Chance kriegen", um am Ende einen Erfolg und damit den Achtelfinal-Einzug auf Giesings Höhen zu feiern.

Gute Erfahrungen mit dem Elfmeterschießen

Dabei täte ein Erfolg auch der Löwen-Seele gut: Mit acht Unentschieden sind die Münchner in der 3. Liga die Remiskönige. Im K.o.-Spiel gegen den formstarken Zweitligisten geht es nun ums Weiterkommen oder Ausscheiden, ein Remis ist unmöglich. Bereits in der 1. Runde setzten sich die Löwen gegen den SV Darmstadt 98 im Elfmeterschießen durch, dank Elfer-Killer Marco Hiller.

"Wir haben mit dem Elfmeterschießen gute Erfahrungen gemacht", konstatierte Köllner. "In erster Linie geht es darum, dass wir eine starke Leistung auf den Platz bringen müssen, um uns überhaupt mit so einem Thema zu konfrontieren."

Die Schalker würden "seit Wochen in der Liga eine super Form zeigen", sagte Köllner weiter. Gegen Torjäger Simon Terodde und Co. müsse seine Mannschaft die "Null halten, solange es geht. Wir müssen super verteidigen und auf unser Publikum hoffen". Der Löwen-Coach baut auf die besonders knisternde Stimmung auf Giesings Höhen.

Grammozis: "1860 ist ein großer Tanker"

Leicht wird es definitiv nicht: Der Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 reist mit einer Sieggesserie nach Giesing und will diese möglichst fortsetzen. "Es muss unser Anspruch sein weiterzukommen", sagte der Schalker Trainer Dimitrios Grammozis.

Nach zuletzt vier Zu-Null-Siegen in Serie und dem Sprung auf Rang drei geht der Schalke-Coach mit Zuversicht in die Partie beim Drittligisten, warnte seine Profis aber vor Leichtsinn: "1860 ist ein großer Tanker. Ein Traditionsverein, der es verdient, in der Bundesliga oder in der 2. Bundesliga zu spielen. Ich erwarte einen echten Pokalfight." Das wäre wiederum ganz im Sinne des TSV 1860 München.