Vor Pokal-Viertelfinale: Jahn-Fans sollen Unterstützung zeigen

Vor dem historischen DFB-Pokal-Viertelfinalspiel am kommenden Dienstag (2. März, 18.30 Uhr) gegen Werder Bremen ruft der SSV Jahn Regensburg seine Fans auf, ihre Unterstützung auch in Corona-Zeiten sichtbar zu machen - analog und digital.

Schals an Häusern, Fenstern und Balkonen

Unter dem Motto "Ostbayern wirft sich in Schal(e)“ sollen zum Beispiel an Häusern, Fenstern und Balkonen Fan-Schals oder andere Fanartikel aufgehangen werden. Ein Foto davon kann auch als virtueller Gruß mit einer Botschaft an die Spieler gesendet werden. Dazu gibt es eine eigene Mailadresse: schal@ssv-jahn.de.

Eine andere Möglichkeit ist es, Fotos mit dem Hashtag #ZusammenHaltungZeigen in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Alle zugesandten Bilder werden im Stadion auf Bannern und Screens auch für die Spieler zu sehen sein, teilte der Verein mit.

Siege im Elfmeterschießen

Der SSV Jahn hat sich in drei dramatischen Spielen für die Runde der letzten Acht im DFB-Pokal qualifiziert. Nacheinander wurden der 1. FC Kaiserlautern, der SV Wehen Wiesbaden und zuletzt der 1. FC Köln im Elfmeterschießen besiegt.