Vor Leverkusen - Jobgarantie für Nürnberg-Coach Köllner

Der 47-Jährige hatte den FCN im März 2017 übernommen und stieg mit diesem in die Bundesliga auf. Am aktuellen Spieltag benötigt der Club in der Partie gegen Bayer Leverkusen einen Sieg, um nicht auf dem Relegationsplatz 16 hängen zu bleiben.

Entwicklungspotenzial wichtiger als Klassenerhalt

Trotz der schlechten Ausgangsposition versicherte Nürnbergs Vorstand Andreas Bornemann: "Er bleibt unser Trainer. Das schließt für mich ein, mit ihm auch in die 2. Liga zu gehen". Köllner habe "es geschafft, eine homogene Mannschaft zu formen und ihr eine Idee mitzugeben". Deshalb sieht der Vereinsverantwortliche auch für die Zukunft das nötige Entwicklungspotenzial: "Wir sind in den nächsten Jahren darauf angewiesen, Spieler weiterzuentwickeln. Und darin ist er hervorragend".

Keine großen Transfers möglich

Nachdem die Kassen beim 1. FC Nürnberg nach wie vor nicht besonders gut gefüllt sind, beantwortete Bornemann das Thema mögliche Wintertransfers mit einer Gegenfrage: "Wie viel Risiko müssten wir denn gehen, um den Verbleib zu garantieren? So viel Geld werden wir definitiv nicht haben." Der Verein sei "immer noch in der Phase der Konsolidierung. Stabilisierung und Etablierung sind erst der nächste und übernächste Schritt".

Fahrstuhlmannschaft 1. FC Nürnberg

Seit Jahrzehnten ist der Club als Fahrstuhlmannschaft bekannt. Nach zuletzt vier Jahren Zweitklassigkeit waren die Franken in diesem Jahr wieder in die Bundesliga aufgestiegen.