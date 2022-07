Vor Leistungstest: Wechselwilliger Lewandowski zurück in München

Der 33-Jährige will in diesem Sommer zum FC Barcelona wechseln. Doch noch gilt das "Basta" von Vorstandschef Oliver Kahn, der auf einer Erfüllung des Vertrages bis Saisonende besteht. Dass Lewandowski den Termin boykottiert, gilt als unwahrscheinlich. Seit Tagen wird diskutiert, wie Lewandowski mit diesem Pflichttermin umgeht. Zuletzt hatte der Weltfußballer für Wirbel gesorgt und wollte seinen Abgang mit deutlichen Worten erzwingen. "Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen", hatte der Stürmer betont.

Lewandowski hofft noch auf Freigabe

Der "Bild" sagte Lewandowski am Montagabend bei seiner Rückkehr am Münchner Flughafen: "Mir geht's gut." Der Pole habe nach seinem Sommerurlaub bestens erholt gewirkt. Dem "Kicker" zufolge hoffe Lewandowski, dass die Münchner noch vor seiner erwarteten Rückkehr an die Säbener Straße ein Angebot seines Wunschvereins annehmen. Für Dienstag stehen demnach medizinische Untersuchungen auf dem Programm, am Mittwoch sollen die viel beanspruchten Lewandowski, Manuel Neuer & Co. wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Lewandowski will trotz laufenden Vertrags bis zum Sommer 2023 zum FC Barcelona wechseln. Eine Freigabe schlossen die Münchner um Vorstandschef Oliver Kahn bisher aus.